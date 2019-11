В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)

Этот этап позволяет компании перейти к испытательным полетам уже в ближайшие месяцы. В случае успешности будущих испытаний – SpaceX будет готова к запуску людей в космос на Crew Dragon уже в следующем году.

Испытания двигателей проходили 14 ноября. Об успешном их завершении стало известно из твиттера компании Илона Маска.

Проверенные двигатели являются частью системы аварийного спасения (САС) Crew Dragon. Это важная часть космического корабля, которая активируется, если при запуске случится авария.

Full duration static fire test of Crew Dragon’s launch escape system complete – SpaceX and NASA teams are now reviewing test data and working toward an in-flight demonstration of Crew Dragon’s launch escape capabilities pic.twitter.com/CMHvMRBQcW

— SpaceX (@SpaceX) November 13, 2019