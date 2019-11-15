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В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)

В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
10:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости науки:Компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.

Этот этап позволяет компании перейти к испытательным полетам уже в ближайшие месяцы. В случае успешности будущих испытаний – SpaceX будет готова к запуску людей в космос на Crew Dragon уже в следующем году.

Испытания двигателей проходили 14 ноября. Об успешном их завершении стало известно из твиттера компании Илона Маска.

Проверенные двигатели являются частью системы аварийного спасения (САС) Crew Dragon. Это важная часть космического корабля, которая активируется, если при запуске случится авария.

Crew Dragon предназначен для полетов в космос на ракете Falcon 9, но если по какой причине ракета выйдет из строя в воздухе, аварийные двигатели корабля отнесут его на безопасное расстояние от ракеты, после чего он приземлится, используя парашюты.

Предварительные испытания двигателей, проходивших в апреле 2019 закончились неудачей. Во время испытаний капсула Crew Dragon взорвалась. В SpaceX немедленно начали выяснять причину аварии и через несколько месяцев сообщили, что из-за негерметичности клапана часть окислителя из баков вытекла в другую систему и в результате цепной реакции произошел взрыв.

SpaceX уже провела испытания стыковки Crew Dragon с МКС, а также его парашютов. Последним испытанием станет отправка двух астронавтов НАСА (Боба Бенци и Дуга Херли) на МКС, после чего SpaceX сможет заниматься доставкой экипажей станции на регулярной основе.

Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon

Первый полет капсулы с астронавтами и детали миссии. Глава SpaceX Илон Маск и администратор NASA Джим Брайденстайн рассчитывают, что полет Crew Dragon с астронавтами может произойти уже в первой половине 2020 года. Доставка людей на МКС станет главным достижением коммерческого проекта Commercial Crew Program, в котором, кроме SpaceX, участвует Boeing со своим космическим кораблем Starliner.

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Космос, Наука, Испытания, Космический корабль, SpaceX, Илон Маск, Crew Dragon.
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