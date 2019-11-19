Импичмент набирает оборотов: что происходит в Конгрессе США

Новости мира:В Конгрессе США начались слушания двух чиновников Белого дома.

Палата представителей США во вторник начала вторую неделю публичных слушаний по делу об импичменте президента Трампа с показаний представителя Совета нацбезопасности Белого дома подполковника Александра Виндмана и помощницы вице-президента США Дженнифер Уильямс.

Свидетели уже прибыли в нижнюю палату Конгресса США.

Ожидается, что действующие чиновники раскроют детали, касающиеся формирования политики Белого дома на украинском направлении, в том числе в контексте скандального телефонного разговора президентов Украины и США от 25 июля. В частности, Уильямс во время закрытых слушаний назвала "необычной" и "неуместной" просьбу Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому о проведении в Украине расследования против Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на нынешних выборах.

Сегодня также ожидается проведение слушаний и с бывшим специальным представителем США в Украине Куртом Волкером и сотрудником Совета нацбезопасности Тимом Моррисоном.

Таким образом, Палата представителей намерена во вторник заслушать четырех из восьми запланированных на эту неделю свидетелей из числа нынешних и бывших высокопоставленных чиновников администрации Трампа по делу об импичменте. Так, утром в среду 20 ноября конгрессмены хотят заслушать посла США при ЕС Гордона Сондленда. После обеда запланированы вопросы-ответы с заместителем госсекретаря США Дэвидом Гейлом и представительницей Пентагона Лорой Купер.