Украину еще не вооружили: сенаторы США требуют разъяснений от Пентагона

Новости мира:Сенаторы США обратились в Пентагон за разъяснениями по поводу военной помощи Украине.

Сенаторы-демократы Ричард Дурбин, Патрик Лихи, Джек Рид и Роберт Менендез обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, требуя ответа по поводу военной помощи Украине.

Об этом сообщает Украинская служба "Голоса Америки".

"В письме говорится, что в прошлую пятницу Пентагон сообщил, что 35,2 миллиона долларов из 250 миллионов, которые были выделены на помощь Украине через фонд" Инициатива помощи Украине в сфере безопасности", остаются неизрасходованными. Ранее деньги, которые проходят через этот фонд, напоминают сенаторы, были заблокированы Офисом по менеджменту и бюджету согласно распоряжению Белого дома. Половина этой суммы, говорят сенаторы, должна была быть потрачена на закупку летального оружия и радаров", - говорится в сообщении.

Таким образом, делают вывод демократы, это "прямо противоречит фальшивым заявлениям, которые делали лица за пределами Министерства обороны, что блокирование военной помощи Украине не имело практических последствий".

Именно в силу того, что фонды были заблокированы, часть из них остается на счетах американского министерства финансов, а не в Украине, указывают они.

Половина этой суммы, говорят сенаторы, должна была быть потрачена на закупку летального оружия и радаров.

"Ускорение предоставления критически важной помощи, которую Конгресс выделил, чтобы улучшить безопасность в Украине, важно для того, чтобы продемонстрировать нашу приверженность Украине во время этого хаотического, недисциплинированного подхода, который наша Администрация избрала в отношении нашего важного партнера и который вызывает глубокое беспокойство", - говорится в письме.

В письме также указывается, что 25 украинских военных погибли от обстрелов поддерживаемых Россией сепаратистов в период между июлем и октябрем этого года. Сенаторы требуют от Пентагона ускорить предоставление помощи, которая осталась в 2019 фискальном году.

Летом американское издание Politico писало, что Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. Из-за пересмотра программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Средства не могли тратиться, пока происходил пересмотр программы финансирования и срок использования этих средств заканчивался 30 сентября этого года.

12 сентября в Государственном департаменте США заявили, что согласились выделить задержанную помощь в сфере безопасности для Украины.

"Государственный департамент США разрешил выделить помощь в сфере безопасности для Украины в размере 141,5 миллионов долларов, в том числе средства на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов из Департамента обороны, которые были противоречиво задержаны администрацией Трампа, похоже, тоже определены для одобрения", - сообщало издание Defense News.

19 сентября Палата представителей США приняла законодательный акт, который позволит предоставить Украине 250 млн долларов на военную помощь, который был этим летом приостановлен Белым домом. Закон позволит продлить еще на один год финансирование "Инициативы содействия безопасности Украины", срок которого истекал после 30 сентября.