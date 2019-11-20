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Трамп о последних слушания со своего импичмента: Великий день для республиканцев

Трамп о последних слушания со своего импичмента: Великий день для республиканцев
07:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент США Дональд Трамп назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".

Президент США Дональд Трамп оценил третий день публичных слушаний в Палате представителей США положительно для республиканцев.

Об этом он написал на своей твиттер-странице сразу после завершения слушаний во вторник.

"Отличный день для республиканцев, замечательный день для нашей страны!"- подчеркнул хозяин Белого дома.

Он также разместил на своей странице публикацию ультраправого издания Breitbat по выражению евангелиста Франклина Грэма, что усилия по импичменту президента Трампа "раскалывают страну" и наносят непоправимый вред американской нации.

"Я согласен, но в конце концов мы победим и спасем нашу страну от верной погибели!"- написал Трамп.

Как сообщалось, во вторник в Палате представителей состоялись сразу два слушания по импичменту президента. На первых выступали чиновники Белого дома Александр Виндман и Дженнифер Уильямс. Их подробно расспросили о телефонных разговорах Трампа и Зеленского, процессе прекращения военной помощи для Украины и намерений администрации Трампа провести расследование против Байденов. Оба в этом контексте назвали действия президента "необычными" и "неподобающими". При этом, республиканцы на слушаниях отмечали, что такие дефиниции не означают чего-то криминального.

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Во второй половине дня прошли слушания при участии бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и экс-советника Белого дома Тима Моррисона. При этом, Волкер изменил акценты в сравнении со своим выступлением на время закрытых слушаниях. В частности, он подтвердил, что выступал за проведение антикоррупционных расследований в Украине, однако ни в коем случае не против семьи Джо Байдена. Бывший помощник Трампа Тим Моррисон, как и предполагалось, остался на стороне президента США.

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США, Конгресс США, Дональд Трамп, Импичмент Трампа, Франклин Грэм.
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