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"Мы исполняли требования президента": Сондланд прибыл на слушания по "украинскому делу"

"Мы исполняли требования президента": Сондланд прибыл на слушания по "украинскому делу"
17:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Постпред США при ЕС прибыл в Конгресс на публичные слушания по процедуре импичмента.

Постпред США при ЕС Гордон Сондланд прибыл в Конгресс США, где он примет участия в публичных слушаниях в рамках процедуры импичмента, передает CNN.

СМИ отмечают, что Сондланд, как ожидается, заявит членам палаты представителей о том, что он вместе с главой Минэнерго США Риком Перри и бывшим спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером "работали вместе с господином Руди Джулиани над вопросами, связанными с Украиной, по прямому руководству президента Соединенных Штатов".

"Мы не хотели работать с господином Джулиани. Говоря простым языком, мы действовали в тех условиях, которые у нас были. Мы все понимали, что если бы мы отказались работать с господином Джулиани, мы бы потеряли возможность укрепить отношения между Соединенными Штатами и Украиной. Поэтому мы исполняли требования президента", - цитирует агентство Bloomberg заявление Сондланда, которое, как ожидается, он зачитает в начале слушаний.

Волкер подтвердил, что не требовал от Украины расследования против Байдена

На закрытых слушаниях ранее этой осенью Сондланд заявил, что условием для встречи президента Дональда Трампа с украинским руководством было расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына. Задержка американской помощи Украине также имела отношение к расследованию, утверждал тогда постпред. Предполагается, что теперь он подтвердит это уже на открытых слушаниях.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Так кто вмешивался в выборы? Разведка США достигла консенсуса

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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Все по теме:

Импичмент, Дональд Трамп, Рик Перри, Руди Джулиани, Курт Волкер, Гордон Сондланд.
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