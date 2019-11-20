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СМИ: Помпео собрался в отставку

СМИ: Помпео собрался в отставку
19:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Помпео собирается уйти из Госдепа США.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил трем влиятельным представителям Республиканской партии, что планирует покинуть свой пост, поскольку намерен участвовать в выборах в Сенат от штата Канзас в следующем году.

Об этом сообщает Time.

Помпео "планировал оставаться на посту госсекретаря до весны следующего года, однако последние события, в частности слушания относительно импичмента президента в Конгрессе, вредят его репутации и ухудшают отношения с Трампом".

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Поэтому время отставки Помпео будет определяться его способностью найти для этого наиболее удобный способ. Пока неизвестно, обсуждал ли он этот вопрос с президентом, хотя слухи о его намерениях участвовать в избирательной кампании ходят давно.

Помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти из администрации. Теперь они отказываются комментировать информацию об отставке.

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Все по теме:

Отставка, Канзас, Госдеп США, Майк Помпео.
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