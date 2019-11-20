СМИ: Помпео собрался в отставку

Новости мира:Помпео собирается уйти из Госдепа США.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил трем влиятельным представителям Республиканской партии, что планирует покинуть свой пост, поскольку намерен участвовать в выборах в Сенат от штата Канзас в следующем году.

Об этом сообщает Time.

Помпео "планировал оставаться на посту госсекретаря до весны следующего года, однако последние события, в частности слушания относительно импичмента президента в Конгрессе, вредят его репутации и ухудшают отношения с Трампом".

Поэтому время отставки Помпео будет определяться его способностью найти для этого наиболее удобный способ. Пока неизвестно, обсуждал ли он этот вопрос с президентом, хотя слухи о его намерениях участвовать в избирательной кампании ходят давно.

Помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти из администрации. Теперь они отказываются комментировать информацию об отставке.