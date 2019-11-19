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Помпео сравнил работу дипломатии времен Обамы и Трампа

Помпео сравнил работу дипломатии времен Обамы и Трампа
12:26 Сегодня Телеграф

Новости мира:Госсекретарь США похвалил работу Мари Йованович и Уильяма Тейлора в Украине.

Работа экс-посла Штатов в Украине Мари Йованович и временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора вызывает гордость.

Об этом заявил я Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.

Он считает, что оба дипломата всегда двигались в направлении соответствующей политики в отношении украинского государства.

Йованович почувствовала угрозу

"Я горжусь тем, что сделала нынешняя администрация для Украины", - сказал Помпео.

Также Помпео убежден, что представителям Дональда Трампа удалось исправить серьезные неудачи политики Барака Обамы в отношении Украины.

На вопросы СМИ, почему он не заступился за Йованович во время обвинений, Помпео не ответил, отделавшись лишь общими фразами о дипломатии.

Трамп: Зеленский отрицательно отозвался о Йованович

В то же время он не ответил на вопрос журналистов, почему он не вступился за посла Йованович, когда личный адвокат Трампа добивался ее увольнения.

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Все по теме:

Барак Обама, Мари Йованович, Майк Помпео, Вільям Тейлор.
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