Помпео сравнил работу дипломатии времен Обамы и Трампа

Новости мира:Госсекретарь США похвалил работу Мари Йованович и Уильяма Тейлора в Украине.

Работа экс-посла Штатов в Украине Мари Йованович и временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора вызывает гордость.

Об этом заявил я Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.

Он считает, что оба дипломата всегда двигались в направлении соответствующей политики в отношении украинского государства.

"Я горжусь тем, что сделала нынешняя администрация для Украины", - сказал Помпео.

Также Помпео убежден, что представителям Дональда Трампа удалось исправить серьезные неудачи политики Барака Обамы в отношении Украины.

На вопросы СМИ, почему он не заступился за Йованович во время обвинений, Помпео не ответил, отделавшись лишь общими фразами о дипломатии.

В то же время он не ответил на вопрос журналистов, почему он не вступился за посла Йованович, когда личный адвокат Трампа добивался ее увольнения.