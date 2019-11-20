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Среда, 20.11.2019
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Помпео об "украинском скандале": Мне не о чем свидетельствовать

Помпео об "украинском скандале": Мне не о чем свидетельствовать
22:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Помпео заверил, что США продолжат помогать Украине и не только оружием.

Соединенные Штаты при лидерстве президента Дональда Трампа предоставили народу Украины огромный объем помощи в сфере безопасности, включая поставки оборонительных систем и ресурсов, и намерены продолжать эту политику.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в среду в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в ответ на вопрос американских журналистов о рассмотрении "украинского дела" в США.

"Мне не о чем свидетельствовать, ведь я был прямо вовлечен в то, какой была политика США в отношении Украины. Я работал над этим, и горжусь тем, что нам удалось сделать. Мы принесли огромные результаты народу Украины, и я надеюсь, что мы будем иметь возможность делать так и в дальнейшем. Мы доставили им оборонительные системы, которые им были необходимы, мы предоставили им необходимые ресурсы. Предыдущая администрация отказывалась это сделать, и я горжусь, что при лидерстве Президента Трампа осуществлялись эти усилия относительно нашей политики по Украине", - подчеркнул госсекретарь США.

СМИ: Помпео собрался в отставку

По его словам, американская сторона не только планировала путь продвижения вперед, но и выполняла платы и доставляла необходимую Украине помощь.

"Я фокусируюсь сейчас на том, чтобы Государственный департамент имел верную политику в этом смысле, и обеспечивал безопасность от имени народа США. Мы делали это в течение предыдущих двух с половиной лет, я буду продолжать делать это каждый день, и обеспечу, чтобы моя команда также была сфокусирована на этом", - добавил Помпео.

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Украина, Дональд Трамп, Госдеп США, Майк Помпео.
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