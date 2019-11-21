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Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США

Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
08:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин не хотят его победы на президентских выборах.

 Бывший вице-президент США Джо Байден почерпнул из слушаний по импичменту президента Дональда Трампа сведения, касающиеся предстоящих президентских выборов.

"Я узнал кое-что из этих слушаний по импичменту - я узнал, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом (в президенты США - ред.)", - сказал Байден на теледебатах претендентов от Демократической партии в эфире телеканала MSNBC.

"Во вторую очередь я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний", - отметил он.

При этом он добавил, что является кандидатом с лучшими шансами победить Трампа один на один.

Байден заявил также, что в случае победы не будет давать указание генпрокурору начать расследование против президента США Дональда Трампа.

По его словам, если он победит в 2020 году, то не будет руководить своим министерством юстиции "как это делает этот президент" (Трамп - ред.).

"Я бы позволил им вынести независимое решение", - сказал он. Байден отметил, что решение о начале расследования должен принимать не президент или "адвокат президента", а генеральный прокурор.

"Если суд примет решение, что он нарушил закон, и он должен быть привлечен к уголовной ответственности, так тому и быть", - добавил Байден.

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Комментарии Байдена следуют за вторым днем публичных показаний на этой неделе в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

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Владимир Путин, Президент США, Джо Байден, Дональд Трамп.
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