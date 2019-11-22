Представитель посольства США на слушаниях в Конгрессе: У нас нет лучших друзей, чем Украина

Новости мира:На слушаниях по импичменту заявили, что у США нет лучших друзей, чем Украина.

Советник по политическим вопросам Посольства США в Украине Дэвид Холмс во время слушаний по импичменту в Палате представителей, заявил, что у Соединенных Штатов нет лучших друзей, чем Украина.

"Сегодня, в этот же день, ровно шесть лет назад, сильные проевропейские украинцы спонтанно собрались на Майдане Незалежности в Киеве, чтобы дать начало тому, что стало известно как Революция Достоинства", - отметил Холмс.

Он напомнил, что протесты начались после того, как власти Украины развернулась от Запада в сторону России. Они продолжались более трех месяцев, "отбросив всю коррупционную репрессивную систему, которая поддерживалась за счет российских влияний в стране".

По словам политического советника посольства, несмотря на российскую агрессию, "украинцы отстроили пошатнувшуюся экономику, показали приверженность мирному процессу и продвинулись экономически и социально в сторону к Западу, к нашему образу жизни".

Нынешняя "революция на избирательных участках", отметил Холмс, подчеркивает, что несмотря на все несовершенство, Украина – настоящая яркая демократия и пример для других постсоветских государств "и дальше – от Москвы до Гонконга".

"Во время, когда меняются привязанности и возрастает конкуренция в мире, у нас нет лучших друзей, чем Украина. Это предприимчивые, несгибаемые, решительные и прежде всего достойные люди, которые стоят против российского авторитаризма и агрессии. Они заслуживают лучшего", - убежден Холмс.