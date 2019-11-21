Американский дипломат: Давление администрации Трампа на Украину есть и сейчас

Новости Украины:Дэвид Холмс считает, что Украина до сих пор подвергается определенному давлению.

Возобновление военной поддержки США для Украины в сентябре этого года вовсе не означает, что украинская сторона больше не чувствует давления со стороны администрации Дональда Трампа.

Об этом заявил во время слушаний в Палате представителей США советник по политическим вопросам посольства США в Украине Дэвид Холмс.

"Независимо от того, продолжает ли поступать оборонная помощь или нет, украинцы поняли, что существуют определенные вещи, которых хочет президент (Трамп - ред.), и они (украинская сторона - ред.) также все еще хотели бы определенных важных вещей от президента", - отметил американский дипломат.

В этой связи он выразил убеждение, что Украина до сих пор подвергается определенному давлению. "Я думаю, это продолжается и по сей день. Я думаю, что они до сих пор очень осторожны", - отметил Холмс.

По словам американского дипломата, в Киеве, в частности, до сих пор рассчитывают на проведение встречи президентов Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

Чиновник также обратил внимание на усилия Президента Украины собрать саммит в нормандском формате, в том числе с участием Путина, чтобы достичь прогресса в мирном процессе. "Ему (украинскому президенту - ред.) нужна наша поддержка", - подчеркнул американский дипломат.

Поэтому, по его словам, заинтересованность Украины в США не завершается восстановлением оборонной помощи. "Украина все еще нуждается в нас, и, как я уже сказал, до сих пор ведет борьбу в этой войне", - отметил американский дипломат.

Напомним, летом этого года президент Трамп распорядился приостановить оборонительную помощь для Украины в сумме почти $ 400 млн. затем выяснилось, что в это же время он требовал от украинской стороны инициировать расследование против семьи Джо Байдена, его главного конкурента на выборах в США. В этой связи в Палате представителей было инициировано расследование по импичменту главы Белого дома.