В РФ прокомментировали кражу унитазов с украинских военных кораблей

Новости Украины:В Москве не понимают, как наличие сантехники может повлиять на боеспособность кораблей.

В Министерстве иностранных дел РФ не понимают, как кража унитазов с захваченных год назад украинских военных кораблей, которые Россия вернула Украине, может повлиять на их боеспособность.

Об этом на еженедельном брифинге сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать высказывание командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о том, что Россия украла с украинских кораблей унитазы, и отвечая на вопрос, означают ли такие заявления, что украинские власти выдумали эти обвинения для конфликта с РФ и не прошли испытанием "российской доброй волей".

"Я на такой высокой ноте вам не отвечу. Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники", - сказала Захарова.

РФ вернула Украине захваченные 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива буксир "Яни Капу" и катера "Бердянськ" и "Нікополь". 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Воронченко заявил, что россияне "угробили" украинские суда, сняли даже "плафоны, розетки и унитазы". Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование. Судна планируют отремонтировать в течении трех месяцев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на возвращенных кораблях нет части оборудования и вооружения, и Украина обратится к РФ, чтобы они вернули все, что там было.

Как сообщалось ранее, в Кремле снова заявили, что на оккупированном Донбассе нет российских войск, но российские военнослужащие получают оттуда информацию по своим "каналам".