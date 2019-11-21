"Военных нет, зато каналы есть": в Кремле рассказали, откуда берут информацию по Донбассу

В РФ продолжают отрицать наличие своих военных на Донбассе, зато говорят об информаторах.

В Кремле снова заявили, что на оккупированном Донбассе нет российских войск, но российские военнослужащие получают оттуда информацию по своим "каналам".

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, какие именно военные докладывают президенту Владимиру Путину о том, что Украина якобы продолжает вести обстрелы на линии соприкосновения с оккупированным Донбассом, если официальная позиция Кремля состоит в том, что российских войск якобы там нет.

"Российских войск там нет. Их не было и нет. Но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о близлежащих регионах к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика", - сказал Песков.

20 ноября Путин заявил, что военные докладывают ему о ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.

"Мне ещё вчера военные докладывали: обстрелы с украинской стороны продолжаются", - сказал Путин.

По словам Путина, он рассчитывает, что не будет возврата "в эти серые зоны", и там не появятся украинская Нацгвардия и полиция.

"Да конечно, на этих территориях нужно поддерживать порядок, но мы все хорошо знаем, что украинская Национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов", - подчеркнул Путин.

По его мнению, если они туда вернутся, "ничего хорошего из этого не получится, и тут же будет зеркальный ответ со стороны ополчения "Л/ДНР".

Как заявил Путин, такие действия должны осуществляться только по согласованию с представителями "Л/ДНР".

Как известно, ранее Путин неоднократно заявлял, что российских войск на оккупированной части Донецкой и Луганской областей нет.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получили семь украинских военнослужащих.