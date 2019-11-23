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Сенат США: Помпео должен устраниться от дел Украины

Сенат США: Помпео должен устраниться от дел Украины
00:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сенат США о скандале с Украиной: Майк Помпео должен самоустраниться.

Демократы из комитета иностранных дел Сената призывают госсекретаря Помпео самоустраниться от дел, связанных с Украиной, после того как несколько свидетелей упомянули его на слушаниях по импичменту.

Об этом сообщает The Hill.

«Учитывая вашу непосредственную причастность к скандалу, у вас глубокий конфликт интересов, поэтому вы должны самоустраниться», - говорится в письме десяти сенаторов, адресованном Помпео.

Авторы письма опираются на показания посла США в ЕС Гордона Сондленда, заявившего, что Майкл Помпео входил в группу чиновников, которые знали о давлении Дональда Трампа на Украину.

Помпео также заявлял, что присутствовал во время телефонной беседы Трампа с Зеленским 25 июля, которая, собственно, и лежит в основе расследования по импичменту.

Сенаторы-демократы в письме обвинили главу внешнеполитического ведомства США в том, что он «продолжает препятствовать расследованию, в частности, отказывая в предоставлении каких-либо материалов Госдепа, связанных со «скандалом Трамп – Украина».

В Госдепе открестились от заявления Сондленда о Помпео и оборонной помощи

«Эти действия оставляют мало сомнений в том, что вы мешаете Конгрессу и американскому народу получить полную информацию о скандале исключительно из-за того, что факты наносят вред вам и личным и политическим интересам президента», - обращаются сенаторы к Помпео.

Как сообщал Укринформ, 21 ноября председатель юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм отправил Помпео письмо, затребовав у Госдепа документы, имеющие отношение к разговорам Петра Порошенко и Джо Байдена относительно увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора.

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США, Импичмент, Госдеп, Майк Поспео.
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