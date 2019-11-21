В Госдепе открестились от заявления Сондленда о Помпео и оборонной помощи

Новости Украины:Гордон Сондленд признал связь между объявлением о расследовании с украинской стороны и восстановлением военной помощи со стороны США.

Госсекретарь США Майкл Помпео не общался с американским послом при ЕС Гордоном Сондлендом о том, что президент Трамп оговаривал возобновления военной помощи Украине заявлением Зеленского о расследовании против Байденов. Об этом заявила в среду, сразу после слушаний Сондленда по делу импичмента президента, пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.

"Гордон Сондленд никогда не высказывал госсекретарю Помпео свое убеждение, что президент (Трамп – ред.) связывал помощь (восстановление оборонной помощи Украине – ред.) с расследованием против политических оппонентов", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

При этом она подчеркнула, что любые утверждения об обратном являются "ложными".

В среду посол США при ЕС Гордон Сондленд во время слушаний по делу импичмента президента Трампа открыто заявил, что ряд чиновников, в том числе госсекретарь Помпео, знали о существовании "quid pro quo" (услуга за услугу – ред.) относительно Украины. "Все были в курсе. Это не было секретом", - сказал Сондленд.

При этом посол уточнил, что под фразой "quid pro quo" он имел в виду, что Украина должна инициировать расследование против компании Burisma в обмен на телефонный разговор с Трампом и встречу президентов в Белом доме.

Позже Сондленд также признал связь между объявлением о расследовании с украинской стороны и восстановлением военной помощи со стороны США. Он также уточнил, что понял это не после общения с президентом Трампом, а из разговора с другими высокопоставленными чиновниками администрации США.