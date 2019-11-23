Трамп: Помпео вскоре может покинуть свою должность

Новости мира:Дональд Трамп прокомментировал возможную отставку Майкла Помпео.

Президент США подтвердил информацию, что государственный секретарь Майкл Помпео вскоре может покинуть администрацию, чтобы баллотироваться на выборах в Сенат от штата Канзас.

Об этом Дональд Трамп рассказал в телефонном интервью телеканалу Fox News.

"Помпео пришел ко мне и сказал: "Слушайте, я бы с удовольствием остался на своей должности". Но он любит штат Канзас, он любит жителей Канзаса", - прокомментировал Трамп.

При этом глава Белого дома выразил уверенность, что Помпео одержит победу, ведь "его любят в Канзасе".

Штат Канзас считается глубоко прореспубликанским, где представители Демократической партии практически не имеют шансов на поддержку населения. Однако в последнее время в США наметилась тенденция существенного падения рейтингов республиканцев в ряде таких "красных" штатов.