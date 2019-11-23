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Протесты в Иране: США ввели санкции

Протесты в Иране: США ввели санкции
05:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:США ввели санкции против иранского министра на фоне протестов в стране.

США внесли в санкционный список министра связи и коммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азери Джахроми, который причастен к отключению интернета по всей стране из-за массовых протестов.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Он подчеркнул, что власти Ирана блокировали доступ в интернет в течение нескольких дней, лишив иранский народ свободы самовыражения и общения. При этом лидеры иранского режима обеспечили себе и своим близким исключительный доступ в интернет и к социальным сетям.

«Это лицемерие поддерживает коррумпированную религиозную мафию и угнетает иранский народ. Ни одна страна, ни одна компания не должны поддерживать цензуру режима и нарушение прав человека», - заявил Помпео.

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Напоминаем, решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на топливо минимум на 50% правительство Ирана приняло в ночь на 15 ноября. Это вызвало массовые акции протеста. В последние дни задержано около тысячи человек. Накануне протестующие подожгли более сотни банков и магазинов. Президент Ирана Рухани заявил о победе над "вражеским сговором" после подавления акций протеста.

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США, Иран, Санкции, Протесты.
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