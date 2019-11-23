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Болтон обвинил Белый дом в блокировке его Twitter, но пообещал быстро вернуться

Болтон обвинил Белый дом в блокировке его Twitter, но пообещал быстро вернуться
08:55 Сегодня Телеграф

Новости мира:Джон Болтон жалуется, что Белый дом заблокировал ему доступ к Twitter

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пожаловался, что Белый дом заблокировал ему доступ к Twitter, но Болтону удалось его разблокировать.

Об этом он написал сам на "разблокированной" странице в Twitter.

"Рад вернуться в Twitter через два месяца. Для предыстории будьте со мной...", - отметил Болтон.

"Мы уже освободили аккаунт Twitter, который ранее был несправедливо заблокирован после моей отставки с поста советника по вопросам национальной безопасности. Продолжение следует..." - написал он через три часа.

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Еще через три часа появилось такое объяснение: "Говоря прямо: с момента отставки с поста советника по вопросам национальной безопасности, Белый дом отказался вернуть мне доступ к моему личному аккаунту в Twitter. Из страха, что я могу что-то сказать? Тех, кто думал, что спрятался, мне жаль разочаровывать!"

"Если совсем откровенно, — написал далее Болтон, — Белый дом не возвращал мне доступ к аккаунту в Twitter. Спасибо Twitter за соблюдение стандартов сообщества и справедливое возвращение мне контроля над моим аккаунтом".

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США, Дональд Трамп, Twitter, Джон Болтон.
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