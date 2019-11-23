Все дело в индейке: на сколько и почему подорожал обед ко Дню благодарения в США

Новости мира:Обед ко Дню благодарения в США подорожал на 1 цент, цена индейки снизилась на 4%.

Традиционный обед на День благодарения в этом году обойдется американцам всего на 1 цент дороже, чем в прошлом году.

Средний чек за продукты для 10 человек в 38 штатах, по данным Федерации американских фермерских бюро (AFBF), составит $48,91, или меньше $5 на каждого гостя, против $48,90 в 2018 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 28 ноября.

"Средняя стоимость обеда на День благодарения в этом году практически не изменилась по сравнению с годом ранее после трех лет снижения начиная с 2015 года", - отметил главный экономист AFBF Джон Ньютон.

Список продуктов не менялся с 1986 года, хотя на столах появляются новые продукты и блюда. В него входит 16-фунтовая индейка (7,3 кг), готовая начинка для нее (хлебный фарш), сладкий картофель, булочки со сливочным маслом, горошек, кисло-сладкий соус из свежей клюквы, набор овощей, тыквенный пирог, приправленный взбитыми сливками, а также кофе с молоком.

Средняя цена индейки - традиционного блюда в День благодарения - снизилась на 4% в годовом выражении и составляет $20,8, или примерно $1,3 за фунт. Результаты исследования показывают, что розничные цены на индейку находятся на минимуме с 2010 года.

Считается, что День благодарения существует с 1621 года, но государственным праздником его сделал Авраам Линкольн в 1863 году. Тогда же или немного раньше запеченная индейка стала центральным блюдом праздничного стола.