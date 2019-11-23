Поиск компромата на Байдена: когда станет известно, замешан ли в этом глава ГПУ

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13:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:В Конгрессе США расскажут о роли Шокина в поиске компромата на Байдена после отставки Помпео.

Демократы из Комитета иностранных дел Сената призывают госсекретаря Майка Помпео самоустраниться от дел, связанных с Украиной, после того, как несколько свидетелей упомянули его на слушаниях по импичменту президента.

Об этом заявил адвокат Парнаса - Джозеф Бонди, сообщает CNN.

"Учитывая вашу непосредственную причастность к скандалу, у вас глубокий конфликт интересов, поэтому вы должны самоустраниться", - написала группа из десяти сенаторов в письме Помпео, датированном 21 ноября, после двух недель слушаний дела в Конгрессе.

Это обращение основывается на показании посла США в Европейском Союзе Гордона Сондленда, который заявил, что Помпео входил в группу должностных лиц, которые знали о давлении Трампа на Украину.

Помпео также заявлял, что присутствовал во время телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля, который лежит в основе расследования по импичменту.

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Демократы в своем письме обвинили главу внешнеполитического ведомства США в "продолжении препятствования в расследовании, в частности путем отказа в предоставлении каких-либо записей Госдепа о скандале Трамп - Украина, в том числе тех, которые могут объяснить о вашем соучастии".

"Эти действия оставляют мало сомнений в том, что вы мешаете Конгрессу и американскому народу получить полную информацию о скандале исключительно из-за того, что факты причиняют ущерб вам и личным и политическим интересам президента", - говорится в письме.

Как известно, 21 ноября Помпео направил письмо также республиканец, председатель юридического комитета Сената США Линсдей Грэм, который потребовал у Госдепа документы о разговорах Петра Порошенко и Джо Байдена, касающиеся освобождения Виктора Шокина от должности генпрокурора.

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США, Конгресс США, Джо Байден, Виктор Шокин.
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