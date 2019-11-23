Госдеп предоставил свидетельства контактов Помпео с Джулиани

Новости мира:Госдеп обнародовал доклад, в котором представлены доказательства их встреч.

Госдепартамент США в пятницу вечером опубликовал ряд документов, раскрывающих связь между государственным секретарем Майком Помпео и личным адвокатом Трампа Руди Джулиани на фоне расследования по делу об импичменте президента.

Об этом сообщает Politico.

На 100 страницах документов есть свидетельства неоднократных контактов в марте между Помпео и Джулиани, они происходили с помощью чиновников Белого дома.

Документы опубликованы в рамках судебного процесса, инициированного некоммерческой организацией American Oversight, которая требовала раскрыть записи, касающиеся действий Трампа по Украине.

Одно из таких свидетельств содержится в письме от 27 марта. Содержание письма показывает, что бывшая личная помощница Трампа Мадлен Вестерхаут помогла Джулиани связаться с Помпео после того, как команда Джулиани "пыталась, но не смогла сделать это по обычным каналам".

Напомним, во время слушаний в Конгрессе на этой неделе посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что высокопоставленные чиновники - вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео - знали о давлении на Украину с требованием расследования против Джо Байдена и его сына.

Помпео дистанцировался от дел Джулиани в Украине, размышляя над своими собственными более широкими политическими амбициями, которые заключаются в вероятном участии в выборах в Сенат в Канзасе.

Помпео публично в значительной степени хранил молчание в украинском деле, вызвав критику, что он не защищал своих подчиненных. В частности - бывшего посла в Украине Мари Йованович, которую отозвали с должности в то время, как Джулиани развернул кампанию в Украине.