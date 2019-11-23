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В оборонном бюджете США могут предусмотреть санкции против "Северного потока 2"

В оборонном бюджете США могут предусмотреть санкции против "Северного потока 2"
22:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:США могут предусмотреть санкции против Северного потока-2 в оборонном бюджете.

Конгресс США может предусмотреть санкции против газпромовского проекта "Северный поток 2" в американском оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки и Defensenews.

Такое заявление сделал председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш.

"Окно возможностей закрывается. Значительную часть "Северного потока" уже построено", - пояснил Риш соображения, которыми руководствовались сенаторы при включении положения о санкциях. Он отметил, что санкции могут заставить компании отказаться от участия в проекте, пишет издание.

"Это принесет им большие расходы. Думаю, если санкции пройдут, (компании - ред.) будут вынуждены закрыться и, думаю, россияне будут вынуждены искать другие пути, чтобы это сделать", - подчеркнул законодатель.

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Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, определяющим оборонительные расходы США. Включение такого положения в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса и в банковском комитете.

Текст законопроекта не раскрывается, но сенатор заявил, что положение о санкциях будет созвучным с положениями, предусмотренными законопроектом поданным в июле сенатором Тедом Крузом. Законопроект Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) предлагает ввести санкции против судов, участвующих в построении российского трубопровода "Северный поток".

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США выступают против воплощения "Северного потока 2", подчеркивая, что он увеличит зависимость Европы от российского газа и навредит Украине.

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Россия, Санкции, Северный поток-2, Джим Риш.
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