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Российский след в Каталонии: появились первые подозреваемые

Российский след в Каталонии: появились первые подозреваемые
17:17 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Власти Испании начали расследовать причастность РФ к протестам в Каталонии.

Расследование испанского суда о вмешательстве российских спецслужб в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии касается деятельности гражданина Украины и гражданина России, арестованных в прошлом году 4 октября в провинции Жирона.

Об этом говорится в публикации испанского издания El Mundo.

Мужчин задержали, когда они ехали по трассе AP-7 в направлении Франции на зарегистрированном в Беларуси "Мерседесе". Представители гражданской гвардии при осмотре авто обнаружили российскую гранату M-75, которая "была в идеальном состоянии".

В РФ "ничего не знают" о российских шпионах в Каталонии

Национальный суд связывает обоих задержанных, на одного из которых есть ордер на арест, но под другим лицом, со старшим офицером российской военной разведки (ГРУ) Денисом Сергеевым, в отношении которого также ведется расследование.

Расследователи Bellingcat установили, что Сергеев посещал Барселону минимум два раза под именем Сергее Федотова, один раз - за три дня до референдума о независимости Каталонии.

"Федотова" называют служащим элитного военного подразделения 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе.

Эта группа российской военной разведки начала компьютерные атаки накануне референдума, утверждается в публикации. Следователи подозревают, что ее члены имели связь с российскими хакерами, которые помогали поддерживать активность сайтов в день референдума, который Мадрид считает незаконным.

Испания подозревает спецслужбы РФ в дестабилизации ситуации в Каталонии

Различные источники издания говорят, что хотя расследование в Национальном суде началось четыре месяца назад, сейчас следствие стремится выяснить реальные масштабы деятельности российских шпионов и степени их проникновения в процессы вокруг каталонской независимости. Следователи работают с несколькими гипотезами и не исключают, что существуют связи между лидерами каталонских сепаратистов и российскими шпионами.

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Испания, Россия, Расследование, Протесты в Каталонии.
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