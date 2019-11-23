В РФ "ничего не знают" о российских шпионах в Каталонии

Испания начала расследовать возможную причастность РФ к протестам в Каталонии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил и.о. главы МИД Испании Хосепу Боррелю, что ничего не знает о возможной деятельности в Каталонии агентов ГРУ РФ.

Об этом испанский дипломат в субботу сообщил в комментарии агентству EFE после встречи двух чиновников на полях саммита G20 в Японии.

На днях испанское издание El Pais сообщило, что Национальный суд Испании начал расследовать возможное вмешательство российской разведки в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии от Испании.

Расследование сосредоточено на так называемом элитном военном подразделении 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе.

По словам Борреля, Лавров сказал, что "ничего не знает" о возможной деятельность российских спецслужб во время событий вокруг попытки Каталонии отделиться от Испании в 2017 году.

Он добавил, что тоже не мог "многое сообщить министру", ибо обладает только появившейся в прессе информацией.

Ранее СМИ также сообщили, что Испания отказалась от сотрудничества с РФ в борьбе с дезинформацией.

Как сообщалось ранее, испанские правоохранительные органы расследуют возможное вмешательство российских спецслужб в попытке Каталонии выйти из состава страны.