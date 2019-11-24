Вице-президент США Пенс прибыл в Ирак

Новости мира:В Ирак неожиданно прибыл Майк Пенс.

В Ирак, охваченный антиправительственными протестами, неожиданно прибыл вице-президент США Майк Пенс.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на дипломатические источники.

«Вице-президент США Майк Пенс прибыл с неожиданным визитом в иракскую столицу - Багдад, где около двух месяцев не стихают антиправительственные акции протеста», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Пенс и сопровождающая его делегация встретятся с президентом Ирака Берхемом Салехом и премьер-министром Адилем Абдул-Мехди.

Кроме того, вице-президент США посетит американскую базу «Айн аль-Асад» в провинции Аль-Анбар на западе Ирака.

Напоминаем, в Ираке 1 октября начались антиправительственные выступления. Они стали самыми масштабными за последние годы. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в сферах образования, медицины, коммунальник услуг.

По данным правозащитников, в ходе столкновений погибли более 300 человек.