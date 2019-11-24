Контакты Помпео и Джулиани: новые подробности в деле

Новости мира:Госдеп США обнародовал почти 100 страниц документов об отношениях с Украиной.

Государственный департамент США обнародовал документы, которые подтвердили слухи о контактах Джулиани и Помпео.

Отмечается, что 100 страниц материала, который касается отношений США и Украины, были обнародованы в ответ на иск American Oversight.

В пояснении к обнародованным документам говорится, что они включают в себя электронные письма, благодаря которым можно доказать "многочисленные контакты в мае 2019 года госсекретаря Майка Помпео и адвоката Дональда Трампа"

Исполнительный директор American Oversight Остин Эверс прокомментировал данную ситуацию.

По его словам, теперь стало ясно, "почему Майк Помпео отказался предоставлять эту информацию Конгрессу".

Также он отметил, что это только первая порция документов, и "администрация не имеет никаких юридических оснований, чтобы скрывать их от Конгресса".

"Это убедительно доказывает, что администрация препятствует правосудию", - подчеркивают в American Oversight.