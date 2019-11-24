Президентская гонка будет интересной: у Трампа появился серьезный конкурент

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12:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Майкл Блумберг намерен помешать Дональду Трампу переизбраться в 2020 году.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не собирается позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на эту должность на выборах 2020 года, заявил агентству Associated Press главный советник магната Говард Вольфсон.

Американские СМИ отмечают, что такие заявления прозвучали в то самое время, как Блумберг, по-видимому, раздумывает о том, не принять ли ему участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов.

По словам Вольфсона, Блумберг "сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом".

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Кроме этого, советник сказал, что Блумберг не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты - в том случае, если станет главой Белого дома.

"За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не собирается начинать этого. Его нельзя купить", - подчеркнул Вольфсон.

Он отметил, что благодаря своему финансовому положению Майкл Блумберг является "полностью независимым от каких-либо специальных интересов".

По данным американских СМИ, издание Forbes оценивает состояние Блумберга в более чем $54 млрд.

Трамп в пятницу заявил, что не знает, кому из кандидатов от демократов удастся победить на праймериз партии и стать его оппонентом на президентских выборах в следующем году.

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Журналисты также спросили у Трампа, что он думает о возможной кандидатуре бывшего мэра Нью-Йорка. "Нет, я не вижу его (единым кандидатом от демократов - ред.). У него есть деньги, но его время пришло и ушло", - сказал президент США.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на президентский пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

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США, Майкл Блумберг, Дональд Трамп.
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