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"Вмешательство" Украины в выборы в США: Кеннеди признал свою ошибку

"Вмешательство" Украины в выборы в США: Кеннеди признал свою ошибку
17:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сенатор Кеннеди назвал ошибкой свое заявление о "вмешательстве Украины" в выборы в США.

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил, что совершил ошибку, заявив о "вмешательстве" Украины в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом информирует СNN.

"Сенатор Джон Кеннеди отказался от ранее сделанного им заявления, что никто не может быть уверен, что только РФ пыталась вмешиваться в президентские выборы в 2016 году, заявив, что он неправильно понял этот вопрос и что он не видит доказательств того, что Украина взламывала серверы Демократической партии", - говорится в сообщении.

Он заявил, что ошибался.

"Единственное доказательство, которое мы имеем, и я думаю, что это правда - именно РФ пыталась взломать компьютер комитета Демократической партии", - сказал сенатор.

Кибератака на демократов США: Кеннеди обвинил Украину в участии

Ранее сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди в интервью заявил, что кибератака на сервер Демократической партии США в 2016 году могла состояться при участии Украины.

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Украина, Луизиана, Джон Кеннеди, Вмешательство в выборы.
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