В США перекрывали Белый дом и эвакуировали Конгресс

Новости мира:Белый дом перекрыли, а Конгресс США эвакуировали из-за возможного нарушения воздушного пространства.

Территория Белого дома была перекрыта, а конгресс США эвакуирован из-за возможного нарушения воздушного пространства, сообщают американские СМИ.

"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) направило вертолеты береговой охраны США для проведения расследования ", - говорится в сообщении командования.

Отмечается, что первоначальные оценки показали, что "капля" на экране радара была несанкционированным воздушным судном, нарушающим воздушное пространство, что привело к кратковременному закрытию территории Белого дома и Капитолия.

Вертолеты береговой охраны США, прибывшие на перехват, не обнаружили угрозы, требующей дальнейших действий, что побудило правоохранительные органы искать на земле возможный беспилотник, сказал представитель Минобороны телеканалу CNN.

В настоящее время, по данным собеседника, анализируются три возможные причины инцидента: птицы, атмосферная аномалия или беспилотник.

Собеседник в полиции Капитолия также сказал, что "до сих пор неизвестно", что произошло, кроме того, что на радаре был "большой медленно движущийся сгусток чего-то", что вызвало беспокойство.

Два источника в полиции Капитолия сообщили CNN, что летающий объект, возможно, был просто стаей птиц, учитывая, как медленно он двигался и как он появился на радаре, а затем рассеялся.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также не увидело никаких самолетов на своем радаре.

Кроме того, согласно аудиозаписи разговора пилотов, задействованных в операции, один из них сообщил, что видел стаю птиц.

Пресс-секретарь полиции Капитолия США Ева Малецки заявила во вторник, что "доступ к зданиям комплекса Капитолия был ограничен на короткое время" в целях предосторожности и работа Конгресса возобновилась через 45 минут.