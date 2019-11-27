В США трое мужчин отсидели в тюрьме 36 лет за убийство, которое не совершали

Новости мира:В США трех мужчин оправдали после того, как они отсидели в тюрьме 36 лет за убийство, которое не совершали.

Трое мужчин, которые за ложными обвинениями отсидели в тюрьме последние 36 лет, вышли на свободу.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Альфреда Честната, Эндрю Стюарта и Рэнсома Уоткинса приговорили к пожизненному заключению в 1984 году. Тогда их всех признали виновными в убийстве 14-летнего парня, которое произошло за год до того.

В понедельник суд в городе Балтимор в результате пересмотра дела снял с мужчин все обвинения.

Дело решили пересмотреть в этом году - после того, как один из заключенных написал письмо, в котором привел новое доказательство своей невиновности.

Честната, Стюарта и Уоткинса, которые на тот момент были подростками, арестовали в ноябре 1983 года, после смерти Девитта Дакетта. Парня застрелили по дороге в школу. Смерть подростка и расследование дела широко освещались в СМИ.

"Эти трое ребят были заключены по вине полиции и прокуратуры", - заявила представительница прокуратуры Балтимора Мэрилин Мосби после освобождения Честната, Стюарта и Уоткинса.

В заявлении прокуратуры говорится, что обвинения против них основывались на показаниях, полученных вследствие давления полицейских на свидетелей.

Кроме того, во время расследования правоохранители проигнорировали показания нескольких других свидетелей, которые называли убийцей совсем другого человека.

"Не думаю, что сегодня - это победа. Это трагедия. И мы должны взять на себя ответственность за то, что произошло", - сказала Мэрилин Мосби.

Другой подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка умер еще в 2002 году.