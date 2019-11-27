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Трамп уверен, что импичмент поможет ему выиграть выборы

Трамп уверен, что импичмент поможет ему выиграть выборы
08:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Президент США Дональд Трамп заявил, что запущенная в отношении него процедура импичмента приведет его к победе на выборах 2020 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что запущенная в отношении него процедура импичмента только поможет ему выиграть на выборах 2020 года. Об этом сообщает The Washington Times.

Во время выступления на митинге своих сторонников во Флориде Трамп заявил, что импичмент лишает конкурентов поддержки избирателей.

"Народу не нравится смотреть на происходящее. Мне кажется, это хорошо для нашей партии. Думаю, это нас приведет прямо к победе на этих выборах", - отметил он.

При этом Трамп добавил, что выигрывает на протяжении последних двух недель, когда в Конгрессе начались слушания по импичменту.

Напомним, с 13 ноября расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей переходит в режим публичных слушаний.

26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Она была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Также перед разговором Трамп приостановил выделение военной помощи для Украины.

Дело об импичменте: Трамп сказал, кого стоит вызвать в Конгресс

После скандала вокруг телефонного разговора спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа за вероятное давление на президента Украины.

31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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США, Выборы, Дональд Трамп, Майк Помпео, Импичмент Трампа.
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