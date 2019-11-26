Дело об импичменте: Трамп сказал, кого стоит вызвать в Конгресс

Новости мира:Трамп рассказал, кто должен свидетельствовать в деле об его импичменте.

Президент США Дональд Трамп назвал имена тех, кто должен быть свидетелями по инициированному Демократической партией делу об импичменте.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что давать показания должны не только те люди, которых вызывают демократы. Среди возможных кандидатов на роль свидетеля он назвал бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, госсекретаря Майка Помпео, министра энергетики Рика Перри и исполняющего обязанности главы администрации президента Мика Малвейни.

Как сообщалось ранее, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.