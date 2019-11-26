Скачать
Вторник, 26.11.2019
Глава СНБО о "нормандском саммите": Мир нужен не только Украине, но и Европе
Глава СНБО о "нормандском саммите": Мир нужен не только Украине, но и Европе
Посол ЕС о расследованиях против Порошенко: Никто не может быть выше закона
Посол ЕС прокомментировал расследования против Порошенко
Манчестер Сити 1:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Манчестер Сити 1:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон

Дело об импичменте: Трамп сказал, кого стоит вызвать в Конгресс

Дело об импичменте: Трамп сказал, кого стоит вызвать в Конгресс
22:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Трамп рассказал, кто должен свидетельствовать в деле об его импичменте.

Президент США Дональд Трамп назвал имена тех, кто должен быть свидетелями по инициированному Демократической партией делу об импичменте.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что давать показания должны не только те люди, которых вызывают демократы. Среди возможных кандидатов на роль свидетеля он назвал бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, госсекретаря Майка Помпео, министра энергетики Рика Перри и исполняющего обязанности главы администрации президента Мика Малвейни.

Как сообщалось ранее, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

Трамп продолжает защищать Джулиани, который фигурирует в деле давления на Украину

В СМИ предполагали, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Помпео: У США очень четкая политика в отношении Украины, и мы с успехом ее осуществляем

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дональд Трамп, Джон Болтон, Майк Помпео, Мик Малвейни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
02 В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
03 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
04 В Украине снизят цены на газ для населения
05 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уголовное дело против Федины: в &quot;ЕС&quot; говорят о политических мотивах
Уголовное дело против Федины: в "ЕС" говорят о политических мотивах
В Албании растет количество жертв землетрясения
В Албании растет количество жертв землетрясения
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они нужны
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они
Умер легендарный музыкант, бас-гитарист группы The Doors
Умер легендарный музыкант, бас-гитарист группы The Doors
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь