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Помпео: У США очень четкая политика в отношении Украины, и мы с успехом ее осуществляем

Помпео: У США очень четкая политика в отношении Украины, и мы с успехом ее осуществляем
20:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Помпео пообещал продолжить борьбу с коррупцией в Украине.

Госдепартамент США продолжит оказывать Украине помощь в борьбе с коррупцией, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"У нас очень четкая политика в отношении Украины, и мы с успехом ее осуществляем. До сих пор есть много вызовов - россияне по-прежнему на Донбассе, а украинский президент трудится над тем, чтобы была уверенность - мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны как коррупция", - сказал Помпео на брифинге во вторник.

"Госдепартамент работает над (решением этой проблемы - Ред.) уже полтора года, и мы продолжим эту деятельность", - продолжил он.

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При этом Помпео не стал давать прямого ответа на вопрос, могли ли его предполагаемые разговоры с адвокатом Руди Джулиани иметь отношение к отставке посла США в Украине Мари Йованович.

"У меня немного, что есть сказать в отношении расследования, сказанного с Украиной", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, имел ли он отношение к отставке американского посла.

При этом он заверил, что со своей стороны Госдеп действует в рамках закона в связи с расследованием.

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Йованович занимала пост посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.

По сообщению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США в Украине Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе Джулиани на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

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Йованович выступала на втором этапе публичных слушаний в рамках процедуры импичмента в комитете по разведке Палаты представителей США, а также в закрытом формате перед конгрессменами.

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Украина, Коррупция, Госдеп США, Майк Помпео.
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