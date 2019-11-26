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Трамп продолжает защищать Джулиани, который фигурирует в деле давления на Украину

Трамп продолжает защищать Джулиани, который фигурирует в деле давления на Украину
06:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Дональд Трамп выразил убеждение, что нынешние обвинения против Джулиани в конце концов окажутся "несправедливыми".

Президент США Дональд Трамп продолжает похвально высказываться в адрес своего ексадвоката Руди Джулиани, который, согласно расследованию относительно импичмента президента, играл ключевую роль в принуждении Украины начать расследование против семьи Джо Байдена. Об этом президент США заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете в понедельник, когда принимал премьер-министра Болгарии.

"Руди – замечательный человек", - подчеркнул глава Белого дома, добавив, что Джулиани является "лучшим борцом с криминалом и коррупцией".

Глава Белого дома высказался в защиту своего бывшего персонального адвоката, который является фигурой в уголовном деле, возбужденном прокуратурой Нью-Йорка, а также в расследовании по импичменту президента, которое производится в нижней палате американского Конгресса.

Напомним: как подтвердили многочисленные свидетели на слушаниях в Палате представителей, Джулиани, который не считается государственным служащим, был куратором теневого канала кабинета Трампа в украинском вопросе.

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В частности, Джулиани связывают с усилиями Белого дома надавить на Украину с целью открытия дела против семьи Джо Байдена, который является основным соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США.

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Все по теме:

Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Руди Джулиани.
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