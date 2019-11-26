Кубраков: Укравтодор ищет пути дополнительного финансирования Дорожного фонда

Новости Украины:Финансирование Дорожного фонда в 2020 году сократится почти на 8 млрд гривен.

Укравтодор работает над привлечением кредитов от международных партнеров для дофинансирования Дорожного фонда Украины на 2020 год. Об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков в эфире "Свободы слова".

"Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения дополнительного финансирования (Дорожного фонда Украины, - ред.) на следующий год. Мы рассматриваем возможность кредитования от наших европейских партнеров, всемирного банка. Смотрим какие еще резервы остались. Также рассматриваем возможность получения кредитов от украинских государственных банков. Мы понимаем, что в следующем году нам необходимо компенсировать каким-то образом часть этих средств, которые мы потеряли из-за акциза", - заявил Кубраков, отвечая на вопрос о том, хватит ли Укравтодору в следующем году средств на запланированное Правительством восстановление 4 тысяч километров дорог после изменений, внесенных в Госбюджет-2020.

5 ноября во время презентации проекта госбюджета на 2020 год, подготовленного ко второму чтению, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в госбюджете на следующий год заложен рекордный объем финансирования Дорожного фонда - 73,7 млрд гривен.

Однако 14 ноября Верховная Рада Украины приняла правку в Бюджетный кодекс Украины относительно передачи части акцизов на топливо до источников финансирования местных бюджетов, вследствие чего финансирование Дорожного фонда в 2020 году сократится почти на 8 млрд гривен.