Бороться за пост главы НАПК продолжат 30 кандидатов

Новости Украины:В данный момент временной главой НАПК является Наталья Новак.

В конкурсе на должность главы Национального агентства по предупреждению коррупции продолжат участие 30 кандидатов из 32. Об этом сообщает Transparency International Ukraine на своей странице в Facebook.

"Комиссия по отбору председателя НАПК утвердила кандидатов. Сегодня стало известно, что 30 человек продолжат участие, а двое покинули конкурс", - говорится в сообщении.

Также представители комиссии озвучили график конкурса. Речь идет о написании эссе, тестировании и собеседовании.

Так, до 1 декабря кандидаты должны прислать эссе на тему стратегического видения развития НАПК; 3-4 декабря состоится тестирование общих навыков и психологическое тестирование; 11-13 декабря конкурсная комиссия планирует провести собеседование с кандидатами.

Обнародование результатов конкурса на должность главы НАПК планируется до 19 декабря, сообщили в TI Ukraine.

Также конкурсная комиссия решила, что из-за потенциального конфликта интересов руководитель юридического отдела Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко не будет участвовать в сборе информации и обсуждении трех кандидатов, а председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин - одного.

Как сообщалось, 22 ноября Кабмин обнародовал документы лиц, которые претендуют на должность главы НАПК. В комиссию поступили заявки от 32 претендентов, среди них - экс-член НАПК, 7 представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, трое - из Генпрокуратуры.