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Глава Одесской ОГА назначил себе двух новых заместителей

Глава Одесской ОГА назначил себе двух новых заместителей
01:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый назначил юристов Вячеслава Овечкина и Дениса Ванаша на должности своих заместителей. Об этом сообщает пресс-служба ОГА на своей странице в Facebook.

"Первым заместителем председателя Одесской ОГА стал Вячеслав Овечкин. Также заместителем назначен Денис Ванаш", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Овечкин до сих пор работал юристом в проектах Европейского банка реконструкции и развития, связанных с развитием инфраструктуры в Украине. Также он привлекался к работе в Международной финансовой корпорации и Черноморском банке реконструкции и развития.

Ванаш, как отметили в ОГА, специализируется на вопросах местного самоуправления, государственного управления, земельных и строительных правоотношениях. Ванаш также сопровождал проекты в секторе недвижимости, защиту капитальных инвестиций и юридические особенности осуществления местного самоуправления.

Ранее Ванаш работал советником в Киевской городской государственной администрации, является основателем юридической компании Vanash Urban Lawyers.

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Как сообщалось, сейчас заместителями председателя Одесской ОГА являются также Виталий Свичинский и Игорь Ткачук, которые работали на этих должностях и в составе предыдущей облгосадминистрации, которую возглавлял Максим Степанов.

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Все по теме:

ОГА, Одесская ОГА, Заместители, Максим Куцый, Вячеслав Овечкин, Денис Ванаш.
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