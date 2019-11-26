Скачать
Вторник, 26.11.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Дела Майдана: ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту
Дела Майдана: ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Стало известно, как фаст-фуд влияет на память
Стало известно, как фаст-фуд влияет на память

Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств

Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств
00:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст.321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" № 284-IX, который Верховная Рада приняла 12 ноября.

"Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств грозит внутренней безопасности страны", - сообщается в понедельник вечером на сайте главы государства.

Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

Документ, в частности, вносит изменения в ст.321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. До этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее - от пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в частности Интернета, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

На Донбассе прошли учения танковых подразделений резерва ООС

В случае, если действия, указанные в части 1 и 2 ст.321-1, повлекших смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Закон, Лекарства, Уголовная ответственность, Владимир Зеленский, Фальсификация лекарств.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Мы обязательно вернем Крым и все наши территории (Видео)
02 Закон о незаконном обогащении возвращается: Зеленский поставил подпись
03 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
04 Золотой мяч получил нового обладателя
05 Зеленский о земельной реформе: каждый украинец действительно станет владельцем своей земли
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский о &quot;Нормандском формате&quot;: Мы получили дату
Зеленский о Нормандском формате: Мы получили дату
ДТП с Кулебой: кто виноват
ДТП с Кулебой: кто виноват
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Потап рассказал, кому из украинского шоу-бизнеса он является кумом (Фото)
Потап рассказал, кому из украинского шоу-бизнеса он является кумом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь