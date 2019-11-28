Трамп уверяет, что не отправлял Джулиани в Украину

Новости мира:Президент Дональд Трамп заявил, что не указывал своему адвокату Руди Джулиани, чтобы тот ехал в Украину.

Дональд Трамп заявил, что не отдавал распоряжений своему личному адвокату Руди Джулиани ездить в Украину и выступать там от имени президента США. Об этом глава Белого дома заявил в одном из недавних интервью, сообщает телеканал ABC News.

"Президент Дональд Трамп заявил, что не указывал своему адвокату Руди Джулиани, чтобы тот ехал в Украину от его имени, несмотря на то, что ранее он (Трамп – ред.) говорил Президенту Украины, что тот должен поговорить с Джулиани",- отмечается в сообщении.

Как уточняется, разговор состоялся во время радиоинтервью с главой Белого дома накануне. На вопрос, отдавал ли он распоряжение Джулиани отправиться в Украину, Трамп отметил: "Нет, я не отправлял его, но он вояка, Руди – вояка".

Кроме того, хозяин Белого дома сделал еще одну попытку дистанцироваться от Джулиани, заявив, что тот в качестве адвоката предоставляет юридические услуги не только президенту: мол, у него много клиентов.

Трамп также выразил убеждение, что Джулиани "годами решал дела в Украине". В то же время глава Белого дома отметил, что его адвокат – хороший и честный человек, "великий борец с преступностью и коррупцией".

Роль личного адвоката Трампа в качестве куратора теневой политики Белого дома в отношении Украины была одним из основных предметов на слушаниях в Конгрессе в этом месяце в контексте расследования по импичменту. Сейчас процесс расследования находится на этапе оформления отчетов, которые будут отправлены в ближайшие дни в юридический комитет Палаты представителей.