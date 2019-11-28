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Посла США в ЕС обвиняют в сексуальных домогательствах

Посла США в ЕС обвиняют в сексуальных домогательствах
09:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Три женщины обвинили в сексуальных домогательствах постоянного представителя США в Европейском союзе Гордона Сондленда.

Ключевого свидетеля в расследовании по импичменту президента США, посла в ЕС Гордона Сондленда три женщины обвинили в непристойном сексуальном поведении.

Об этом сообщает Daily Beast.

"Николь Вогель сообщила, что Сондленд пытался ее поцеловать, а когда она ушла, отказался от своего желания инвестировать средства в ее бизнес", - пишет издание.

Как утверждает Вогель, Сондленд согласился инвестировать в ее проект журнала в 2003 году. "Он предложил ей посмотреть один из номеров в своем отеле Lucia и там якобы попросил обнять его, затем схватил ее за лицо, чтобы поцеловать, но она уклонилась", - отмечается в публикации.

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Вогель согласилась еще на один ужин с Сондлендом, и в тот раз он якобы положил руку на ее бедро, когда они ехали из заведения. Она снова увернулась. Впоследствии Сондленд сообщил по электронной почте, что не может "участвовать" в ее проекте.

Вторая женщина, Жана Солис, которую Сондленд взял на работу для проведения проверок по безопасности и тренингам в своих отелях, утверждает, что в 2008 году он обнажился перед ней и засунул "язык в горло". Солис сказала, что извинилась перед ним, чтобы как-то выйти из этой ситуации. Через несколько месяцев Сондленд пригласил ее в апартаменты в пентхаусе отеля Theodore. Там он предложил женщине сесть на диван, а затем якобы собирался ее поцеловать. По словам Солис, она упала с дивана, пытаясь освободиться от него.

Третья женщина, Натали Септ, заявила, что в 2010 году согласилась пообедать и выпить коктейль с Сондлендом при условии, что они обсудят ее трудоустройство.

Однако Септ решила покинуть бар, когда почувствовала, что Сондленд пытался физически приблизиться к ней. Когда он провожал ее к машине, то якобы схватил за плечи и пытался поцеловать. Она оттолкнула его и уехала прочь. После того Сондленд больше никогда не связывался с ней по поводу работы.

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Сондленд и его адвокат отвергли любые обвинения, при этом посол заявил, что они были "подготовлены" и "согласованы с политической целью".

"У них нет никаких оснований, и я категорически все это отрицаю", - подчеркнул Сондленд.

Его адвокат Джим Макдермотт добавил, что три женщины "преследовали посла Сондленда за финансовую выгоду", а их претензии якобы призваны "подорвать доверие к нему как свидетелю в расследовании по импичменту".

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США, Домогательства, Гордон Сондленд, Посол США в ЕС.
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