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Парад, ветер и летающий "Губка Боб" : как в США проходил День благодарения (Фото)

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Парад, ветер и летающий "Губка Боб" : как в США проходил День благодарения (Фото)
09:25 Сегодня Телеграф

Новости мира:В Нью-Йорке прошел традиционный парад ко Дню благодарения.

Вчера, 28 ноября, в США состоялось ежегодное празднование Дня благодарения.

На центральных улицах Манхэттена собрались тысячи людей для проведения костюмированного парада.

Традиционно в небо были подняты огромные надувные фигуры героев фильмов, мультиков, сказок и различных телепередач (в этом году их было 16), однако запустить их на высоту 50 метров помешал сильный ветер.

Таким образом их решили держать поближе к земле и они пролетали на высоте 4-5 метров.

В полиции рассказали, что парад растянулся на целых 4 километра, а именно от Центрального парка до магазина "Мейсис".

Как известно, День благодарения - это североамериканский праздник, который отмечается во второй понедельник октября в Канаде и четвертый четверг ноября в США.  Начиная с этого дня стартует праздничный сезон, включающий в себя Рождество и Новый год.

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На День благодарения американцы готовят праздничный ужин и собираются семьями. Главное блюдо на столе - индейка под клюквенным соусом.

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США, Праздник, Нью-Йорк, День благодарения, День благодарения 2019.
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