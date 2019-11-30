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Белый дом: На саммите НАТО вопросом интереса будет — угроза со стороны РФ

Белый дом: На саммите НАТО вопросом интереса будет — угроза со стороны РФ
00:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Представитель администрации США: Россия будет одним из вопросов озабоченности на встрече лидеров стран НАТО.

Угрозы со стороны России, в том числе нарушение суверенитета стран-партнеров НАТО в Восточной Европе, станут одним из приоритетных пунктов повестки на встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.

Об этом во время телефонной конференции перед визитом Дональда Трампа в Британию заявил представитель администрации США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Россия будет одним из вопросов интереса и озабоченности на встрече лидеров стран НАТО», - отметил чиновник.

Он добавил, что на саммите также будут обсуждаться проблемы адаптации НАТО к другим вызовам, в частности терроризму, усилению Китая и технологическим угрозам, которые несет формат 5G.

Впрочем, по словам чиновника, угрозы для суверенитета стран Европы, а также гибридные опасности, исходящие от России, вызывают очень глубокое беспокойство многих членов Альянса - прежде всего Соединенных Штатов.

В НАТО заявили о важности развития диалога с Россией

«Безусловно, что это будет первоочередным на саммите», - подчеркнул представитель администрации США.

Напоминаем, саммит лидеров стран НАТО запланирован на 3-4 декабря в столице Великобритании.

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США, НАТО, Саммит НАТО.
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