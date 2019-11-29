В НАТО заявили о важности развития диалога с Россией

Новости мира:Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет о важности развития диалога с Россией.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной встрече лидеров государств Альянса в Лондоне 3-4 декабря.

На вопрос, беспокоит ли его то, что президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, спешит с усилиями для улучшения отношений с Россией в то время, как сама Россия не много сделала для изменения своего поведения, Столтенберг ответил, что в НАТО согласовали политику в отношении РФ, основанную на двуедином подходе. В частности, на саммите Альянса в Варшаве в 2016 году было четко заявлено, что НАТО работает над обеспечением сдерживания и обороны, но одновременно участвует в политическом диалоге с Россией.

”Мы хотим лучших отношений с Россией, но даже без улучшенных отношений с Россией мы должны говорить с Россией”, - подчеркнул Столтенберг и добавил, что наблюдается больше военного присутствия России и проводится больше военных учений, которые приводят к ”высокой напряженности”.

По словам Столтенберга, диалог с РФ нужен, чтобы были ”прозрачность и предсказуемость во избежание инцидентов и несчастных случаев, которые могут создавать действительно опасные ситуации”.

”Поэтому диалог с Россией является важным для НАТО, и я приветствую тот факт, что после двух лет отсутствия заседаний Совета Россия - НАТО в 2015 и 2016 годах, на самом деле с 2016 года мы были способны провести несколько встреч, информируя о наших учениях, присутствии, рассматривая такие сложные вопросы как Украина, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США и т.д., но я считаю, что важно садиться с Россией за стол переговоров”, - сказал Столтенберг.

При этом он заявил, что диалог с РФ не является сигналом слабости, а НАТО должно быть сильным и единым.