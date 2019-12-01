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Госдеп США встревожен российским законодательством по иноагентам

Госдеп США встревожен российским законодательством по иноагентам
06:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Госдеп США: Мы призываем РФ выполнять обязательства по обеспечению свободы выражения мнения.

Одобрение в РФ новых мер, касающихся иноагентов, вызывает тревогу, заявили в субботу в Госдепартаменте США.

"Мы встревожены тем, что российский парламент в ускоренном режиме одобрил дополнительный закон по "иноагентам". Это может быть использовано, чтобы заглушить голоса независимых людей", - написала в своем твиттере представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

"Мы призываем Россию выполнять обязательства по обеспечению свободы выражения мнения", - добавила она, напомнив, что глава МИД РФ Сергей Лавров упоминал эти обязательства на одном из мероприятий по линии ОБСЕ.

Закон (345523-7) предусматривает, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо.

Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.

Публикации соответствующих СМИ должны будут сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом, предусматривает закон.

Согласно действующему законодательству, СМИ-иноагентом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы".

Данный документ стал ответом на признание в США российского телеканала RT иностранным агентом.

Одновременно на рассмотрении Госдумы находятся поправки в КоАП, которые с 1 февраля 2020 года вводят штраф до 5 млн рублей за нарушение порядка деятельности СМИ, выполняющего функции иноагента. 

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По данным Минюста, на сегодня иноагентами в России признаны 10 иностранных СМИ - "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии".

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США, Россия, РФ, Штаты, Госдеп США.
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