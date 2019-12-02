Скачать
Понедельник, 02.12.2019
"Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
"Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе
Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Фильмы о любви, которые понравятся не только женщинам (Фото)
Фильмы о любви, которые понравятся не только женщинам (Фото)

"Северный поток-2": стали известны детали американских санкций

"Северный поток-2": стали известны детали американских санкций
00:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Американские санкции коснутся некоторых компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".

Ограничения в адрес проекта “Северный поток-2”, которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

В частности, под правила, которые ограничат доступ европейских компаний на американский рынок, может подпасть швейцарская Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Bild указывает, что под угрозой находятся и несколько немецких компаний, которые работают вместе с Газпромом. Издание добавляет, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.

О подобных планах в конце ноября сообщало издание Defense News со ссылкой на того же Риша. Последний объяснил, что положение о санкциях против компаний, участвующих в “Северном потоке-2”, будет добавлено в законопроект о военном бюджете США по той причине, что на подготовку какого-то отдельного санкционного документа нет времени, учитывая тот факт, что трубопровод скорее всего достроят в ближайшие несколько месяцев.

В оборонном бюджете США могут предусмотреть санкции против "Северного потока 2"

Defense News предполагало, что санкции будут близки к акту “О защите энергетической безопасности Европы” и коснутся в основном тех компаний, которые будут предоставлять свои специализированные суда для укладки труб. Однако собеседник Bild заявил, что целью является полное прекращение строительства. “Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает”, — добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, Санкции, РФ, Севернай поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
02 "Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
03 "Готовы принять пару областей РФ": Кулеба потроллил спикера российской Госдумы
04 Убийство ребенка в центре Киева: полиция начала спецоперацию
05 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Северный поток-2&quot;: стали известны детали американских санкций
"Северный поток-2": стали известны детали американских санкций
Волонтерку Звиробой вызвали на допрос в ГБР
Волонтерку Звиробой вызвали на допрос в ГБР
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
Планетолог рассказал, почему невозможно изобразить масштабную модель Солнечной системы
Планетолог рассказал, почему невозможно изобразить масштабную модель Солнечной системы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь