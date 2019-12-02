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Трамп не будет участвовать в слушаниях по импичменту

Трамп не будет участвовать в слушаниях по импичменту
08:50 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Президент США Дональд Трамп и его адвокаты не будут участвовать в первом судебном заседании по импичменту.

В Белом доме заявили, что ни президент США Дональд Трамп, ни его адвокаты не будут участвовать в слушаниях по импичменту в среду в Судебном Комитете.

Об этом сообщает CNN.

Так, в письме председателю Джерролду Надлеру адвокат Трампа Пэт Чиполлон сказал, что президент не будет участвовать в слушаниях, пока свидетели еще не названы, и пока неясно, предоставит ли Судебный комитет Трампу честный процесс посредством дополнительных слушаний.

"Соответственно, в нынешних обстоятельствах мы не намерены участвовать в слушаниях в среду", - говорится в письме.

Названа дата рассмотрения Конгрессом США доклада об импичменте Трампа

Кроме того, адвокат обвинил демократов в преднамеренном назначении слушаний в тот день, когда Трамп буде на встрече НАТО в Лондоне.

На счет того, будет ли Трамп участвовать в слушаниях в пятницу, сообщат дополнительно.

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Импичмент, Дональд Трамп, Пезидент США, Пэт Чиполлон.
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