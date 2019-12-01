Названа дата рассмотрения Конгрессом США доклада об импичменте Трампа

Новости мира:Конгресс Соединенных Штатов Америки в понедельник, 2 декабря, рассмотрит доклад по расследованию в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Американский конгресс завтра рассмотрит доклад, касательно расследования в рамках дела об импичменте Дональду Трампу.

"Члены Комитета по разведке Палаты представителей начнут изучать в понедельник доклад по расследованию комитетом попыток президента Дональда Трампа давить на Украину для проведения расследования против его политических противников-демократов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что члены Демократической партии поддержат данный доклад. В таком случае это будет важным шагом в процессе об импичменте.

Сразу же после голосования доклад будет передан в юридический комитет, который 4 декабря проведет слушания касательно импичмента Дональду Трампу.

На этой неделе Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Адам Шыфф сообщил своим коллегам, что его комитет все еще открыт для заслушивания новых свидетелей или показаний по делу импичмента.

Напомним, Глава юридического комитета Палаты представителей США Джеррол Надлер сообщил американскому президенту Дональду Трампу, что он должен ответить комитету, до 6 декабря, возьмет ли его адвокат участие в слушании касательно импичмента.