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Импичмент все ближе: Конгресс США пригласил Трампа на слушания

Импичмент все ближе: Конгресс США пригласил Трампа на слушания
09:46 Сегодня Телеграф

Новости мира:Дональд Трамп до 6 декабря должен ответить, будет ли его адвокат принимать участие в слушаниях.

Глава юридического комитета Палаты представителей США Джеррол Надлер сообщил американскому президенту Дональду Трампу, что он должен ответить комитету, до 6 декабря, возьмет ли его адвокат участие в слушании касательно импичмента. 

Об этом сообщает издание The Hill.

"Пишу вам для того, чтобы определить, ваш адвокат будет участвовать в дальнейшем расследовании по импичменту, - отметил Надлер в письме Трампу, направленном в пятницу. - В частности, не позднее 17:00 6 декабря 2019 сообщите комитет, намерен ваш адвокат участвовать в расследовании и которую с привилегий (определенных резолюцией Палаты) при этом использовать".

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Похожее письмо Надлер отправил и представителю республиканской партии в юридическом комитете Дагу Коллинзу. До 6 декабря он должен определится, будет ли он отправлять повестки и делать запросы по этому делу. 

Ранее стало известно, что глава комитета разведки Адам Шифф сообщил о том, что готовит отчет для юридического комитета. 

"Во время нашего расследования мы выяснили, что в течение многих месяцев президент Трамп добивался иностранного вмешательства в наши выборы ради собственной политической выгоды в ущерб нашим национальным интересам", - написал Шифф конгрессменам.

Трамп уверен, что импичмент поможет ему выиграть выборы

В тоже время, по информации The Hill, республиканцы возмущены действиями Надлера. В частности, они не понимают зачем нужно устанавливать дедлайны не получив перед этим отчет от разведки.

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США, Конгресс, Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп.
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