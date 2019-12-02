США замело снегом: тысячи авиарейсов перенесены

В течение уикенда в США из-за сильных снегопадов и непогоды отменили более 900 авиарейсов и перенесли еще 7,7 тысячи рейсов.
Об этом сообщает USA Today.
"По состоянию на 23:59 по местному времени в воскресенье, 921 рейс в или из Соединенных Штатов был отменен, еще 7 722 рейса перенесли", - говорится в сообщении.
В целом с 30 ноября по 3 декабря в American Airlines было запланировано более 27 тысяч отправлений с участием более чем 2,6 млн клиентов.
Как отмечается, снег выпал в 30 американских штатах. Кое-где снежные заносы достигли 30 см.
Людям рекомендуют оставаться дома, если есть такая возможность.