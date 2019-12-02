Сильные снегопады: спасатели предупредили о резком ухудшении погоды

Новости Украины:Погода в Украине 2 декабря резко ухудшится, выпадет снег высотой 3-8 сантиметров в западных областях и 10-20 сантиметров - в Карпатах.

В большинстве областей Украины 2 декабря ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, а также в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, ожидается снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3−8 см. В Карпатах, по данным ГСЧС, может выпасть до 10−20 см.

На дорогах Украины, кроме южной части, ожидается гололедица. Спасатели предупреждают, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях стоит ожидать сильных осадков в виде мокрого снега. Днем температура воздуха на западе будет держаться в пределах 0...+2 градусов, в южных областях воздух прогреется до +3...+8 градусов. В центральных, восточных и северных областях днем от +1 до -1. Ночью термометры опустятся до -3...-6 градусов.